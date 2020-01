Une ORL de Toulouse explique pourquoi la surdité n'est plus un tabou

L'appareil auditif n'est plus un tabou ! C'est ce que cette ORL Otologiste du CHU de Purpan a expliqué ce mardi matin sur France Bleu Occitanie. Marie-José Estève-Fraysse encourage les patients souffrants de surdité à se faire appareiller, 6 millions de personnes souffrent de problèmes d’audition en France.

"On a fait de gros progrès [en matière esthétique] et puis aujourd'hui on voit tous les jeunes avec des écouteurs dans la rue donc finalement ça s'est un peu banalisé" — Docteur Marie-José Estève-Fraysse