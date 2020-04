Des masques de la Région Bretagne arrivent dans le Finistère et les Côtes d'Armor

Le département du Finistère va distribuer la moitié de ces masques à des établissements de santés et médico-sociaux.

Les 500.000 premiers masques en provenance de Chine sont arrivés mercredi en Bretagne. Et comme prévu, une partie de cette première cargaison est distribuée aux quatre départements bretons qui ont participé à la commande bretonne globale de 2 millions de masques. Le Conseil départemental du Finistère en a ainsi réceptionné 100.000, ce jeudi.

La moitié pour des établissements de santé

Ils seront distribués dès vendredi par les services du Département. 50 % sont destinés à des établissements de santé et médico-sociaux de prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées.

Les associations de la protection de l’enfance et les sites du Centre départemental de l’enfance et de la famille en récupéreront 30 %. Le reste sera réparti entre le personnel départemental, les associations caritatives et les assistants familiaux de la protection de l'enfance.

Les masques seront distribués dès vendredi par le Département. - Conseil départemental du Finistère

Une livraison aussi dans les Côtes d'Armor

Les Côtes d'Armor ont également reçu leur stock de masques. 100.000 ont été livrés. Ce stock, explique le président du département, Alain Cadec, "vise à permettre à celles et ceux qui œuvrent sans relâche auprès des personnes âgées ou en situation de handicap, de pouvoir disposer des conditions de sécurité nécessaires pour travailler."