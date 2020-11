Une patiente affirme qu'un gynécologue de Dordogne a refusé de porter le masque pendant son examen

Une jeune femme de 27 ans habitante de Monpazier vient d’écrire à l’ordre des médecins de la Dordogne. Cette patiente dit en effet avoir été très choquée après son dernier rendez-vous chez un gynécologue du département le 12 novembre dernier. Elle affirme que le médecin a refusé de porter un masque pendant l’examen en pleine épidémie de coronavirus.

Un port du masque pourtant obligatoire selon le protocole sanitaire des gynécologues obstétriciens de ville en période de Covid-19. La patiente, Emilie, s’en est ouverte au praticien, qui lui aurait dit de partir si elle n’était pas contente.

"Évidemment que cela me dérangerait de mettre un masque"

"Je suis arrivée au secrétariat. La secrétaire n'était pas derrière un plexiglas ni rien et elle n'avait pas de masque. Quand le gynécologue est venu me chercher, il n'avait pas de masque non plus. Une fois assise, je lui ai demandé si cela le dérangerait de mettre un masque. Il m'a répondu : « Évidemment que cela me dérangerait de mettre un masque. » Donc je lui ai demandé pourquoi cela le gênait."

La jeune femme poursuit : "Il m'a dit que de toute façon l'épidémie était terminée, que le virus ne se transmettait que par les mains, donc que cela n'aurait pas d'intérêt de mettre un masque, et que les personnes asymptomatiques n'étaient pas contagieuses. Du coup je lui ai dit que j'étais gênée parce que je me suis faite opérer il n'y a pas longtemps, donc je suis assez fragilisée, et je vis avec ma mère qui est une personne fragile aussi. Et quand je lui ai dit cela, il m'a répondu : « si cela vous gêne, on annule le rendez-vous et vous vous en allez »" explique la jeune femme.

Finalement, Emilie repart donc du cabinet. "Je devais faire une échographie, au final on est très proches l'un de l'autre pendant cet examen, il n'avait pas de gants non plus, il n'avait pas de masque, je n'avais pas envie de prendre de risque" dit Emilie se disant interloquée par le comportement du médecin. "Quand on entre dans magasin sans masque, on peut prendre 135 euros d'amende et lui c'est un médecin qui ne portait pas de masque !" s'exclame-t-elle.

Contacté, l’ordre des médecins affirme qu’il interrogera le gynécologue à réception du courrier d’Emilie pour savoir ce qu'il s'est passé. Nous avons aussi contacté le gynécologue en question, qui refuse tout commentaire et dit réserver ses explications à une éventuelle convocation du conseil de l’ordre.