Pierrette, 82 ans, se souviendra longtemps de sa semaine de Pâques. Victime d'une chute, cette habitante de Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône) se fracture un coude et un fémur. Elle est admise aux urgence le lundi 2 avril à 22 heures. Le diagnostic est posé et l'opération prévue pour le lendemain. Mais le mardi, ses analyses de sang ne permettent pas l'opération qui est reportée au mercredi 14 heures. C'est là que les ennuis commencent pour Pierrette.

Plus de 5 heures d'attente sans être opérée

Descendue de sa chambre vers le bloc opératoire, elle doit laisser la priorité à plusieurs urgences. Son attente va durer plus de 5 heures ! Elle est déplacée de la salle d'opération vers un couloir, puis du couloir à la salle de réveil. Trouvant le temps long elle demande à être ramenée en chambre, demande ignorée par le personnel. Voyant le temps tourner elle veut prévenir ses deux filles, Nathalie et Michèle, pour ne pas qu'elles s'inquiètent. Refus du personnel, qui aurait répondu à l'octogénaire : "vos filles sont bien assez grandes pour attendre".

Absence de communication entre services de l'hôpital

Finalement Nathalie et Michèle s'inquiètent, et appellent le bloc opératoire, l'octogénaire est redescendue en chambre. "Elle vociférait, sanglotait, criait, elle était assise sur son brancard"se souvient Michèle. "Elle nous disait de l'enlever de là, qu'elle voulait partir, que le personnel l'a prise pour une imbécile" renchérit Nathalie. "Un mauvais réveil" pensent les filles de Pierrette mais également l'infirmière principale qui s'aperçoit qu'elle n'avait pas été opérée!

Stupéfaites les filles de Pierrettes constatent alors que les services n'ont pas communiqué entre eux. L'opération de Pierrette est programmée pour le lendemain, le jeudi matin, plus de 72 heures après la double fracture de l'octogénaire.

"On veut juste que les patients soient respectés"

"Ma mère comprenait qu'il pouvait y avoir des urgences, mais pas qu'on l'ignore, et qu'on ne lui laisse pas la possibilité de prévenir ses proches" proteste Nathalie. "Ils l'ont prise de haut, l'ont infantilisée, ont ignoré sa douleur et l'ont trimbalé pendant plus de 5 heures. On ne fait pas ça à une dame de 82 ans victime de deux fractures" ajoute Michèle.

Une enquête interne ouverte par les hôpitaux de Marseille

Contactée par France Bleu Provence, la directrice de l'hôpital nord confirme avoir pris connaissance du courrier de la famille de Pierrette "seulement en début de semaine". Magali Guerder dit "comprendre l'émotion de la famillle". "Malheureusement, une opération peut être déprogrammée" en fonction des urgences vitales. Alertée dans ce courrier sur l'absence d'informations pertinentes transmises à la famille qui attendait des nouvelles de leur mère, Magali Guerder indique que "ce n'est pas normal" et attend les résultats de l'enquête interne.

Pas de plainte déposée

Les deux soeurs ont écrit à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, au procureur de la République de Marseille. Mais elles n'ont pas l'intention de porter plainte. "Notre mère était aide soignante, nous sommes trois soeurs à travailler dans le monde médical. On veut juste que les patients soient respectés".