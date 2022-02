Une patiente dénonce les conditions d'accueil à la clinique Le Petit Pien à Monéteau : "j'ai vécu un enfer"

Après les révélations d'un livre évoquant des dysfonctionnements dans certains de ses Ehpad, le groupe privé Orpéa est une nouvelle fois mis en cause, dans l'Yonne. Cette fois, c'est la gestion de la clinique "Le petit Pien" à Monéteau qui est critiquée. Cet établissement de 90 lits, ouvert en 2017, accueille des patients en réadaptation ou en rééducation après des interventions.

Deux shampoings en deux mois

Ces accusations sont portées par Françoise Guzman, une habitante de Sens âgée de 71 ans. Elle a passé 2 mois à la clinique de Monéteau pour une rééducation après une lourde opération à la hanche. C'était en février et mars 2021. Elle affirme qu'elle y a vécu l'enfer, notamment en raison du manque d'hygiène : "C'était épouvantable. Au niveau de l'hygiène, c'était terrible. Le ménage était globalement mal fait. Je devais utiliser un bassin pour faire mes besoins, il n'était jamais lavé. Tous les matins, on me faisait ma toilette : c'était très sommaire, une petite bassine d'eau avec un dé à coudre d'eau dedans. On a eu des coupures de chauffage, des coupures d'eau chaude, donc parfois, elles faisaient ça avec de l'eau froide ! En deux mois de présence chez eux, j'ai pris une seule douche ! Et on ne m'a fait que deux shampoings !"

En pleine crise du Covid, les patients n'avaient pas le droit de recevoir des visites. Françoise Guzman se souvient d'avoir ressenti une grande solitude : "moi, j'étais enfermée dans cette chambre, toute seule à ruminer. La rééducation était très douloureuse, très difficile".

On ne reconnaissait même pas ce qu'il y avait dans l'assiette

Elle se souvient aussi de l'absence de mesures de précautions face au Covid, qu'elle a d'ailleurs attrapé deux semaines avant de rentrer chez elle. Et puis elle dénonce aussi la qualité déplorable des repas : "c'était lamentable ! On ne reconnaissait même pas ce qu'il y avait dans l'assiette. Et je ne vous parle pas de l'odeur. Je ne donnerais même pas cette bouffe (parce qu'il n'y pas d'autre mot) à mon chien !", assène la retraitée, encore très en colère. "Je vous certifie que lorsque je suis montée dans l'ambulance pour rentrer chez moi, j'ai dit aux ambulanciers : "écoutez, là, je quitte enfin l'enfer".

La clinique '"Le Petit Pien' appartient au réseau Clinéa qui dépend du groupe Orpéa © Radio France - Delphine Martin

Une personne âgée à fait une grave chute

Françoise Guzman assure par ailleurs que la sécurité des patients en rééducation n'était pas toujours assurée. Elle affirme qu'elle a été elle-même le témoin d'un incident qu'elle juge inacceptable : "il y avait un stagiaire qui s'occupait de moi et d'une petite mamie. On était toutes les deux dans la salle. La dame, beaucoup plus âgée que moi, ne se sentait pas très bien. Il m'a dit de patienter pendant qu'il s'occupait d'elle. Il l'a fait se mettre debout avec son déambulateur. Et je vous certifie sur tout ce que j'ai de plus cher, qu'au bout d'un moment, il s'est retourné pour discuter avec un collègue. Et comme il n'était pas derrière elle en protection, eh bien cette femme est tombée. Et elle s'est fait très mal ! Elle avait un bras tout ensanglanté. Elle criait "oh j'ai mal dans l'aine, j'ai mal dans l'aine !". Elle était par terre et elle leur disait : "laissez-moi mourir, laissez-moi mourir". Deux jours après, quand j'ai revu le jeune homme de la rééducation, il me dit : "elle a le col du fémur cassé, sa fille est venue récupérer ses affaires et elle nous a dit que de toute façon, elle ne la remettrait plus chez nous". Je lui ai dit qu'elle avait bien raison. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour cette dame ensuite."

Pas de direction

A cette époque, selon Françoise Guzman, le poste de direction de l'établissement était vacant. Elle a alerté la personne qui faisait office de directrice pendant son séjour. Cette dernière aurait reconnu des difficultés mais la situation n'a pas changé pour autant, selon la sénonaise. Elle a aussi tenté, après son retour chez elle, d'alerter le groupe Orpéa, propriétaire des lieux. Elle affirme qu'elle n'a jamais eu de réponse.

L'agence régionale de Santé affirme avoir enregistré "la réclamation d’un autre usager de cet établissement le mois dernier". Elle nous dit que "l’instruction de cette réclamation est en cours".

La direction locale de la clinique n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier. Le service de communication du groupe Orpéa n'a pas répondu à notre demande.