Une patiente toulousaine se fait greffer un nez grâce une imprimante 3D

C'est une prouesse médicale et technologique réalisée par les équipes de chirurgie ORL et Cervico-Faciale du CHU de Toulouse et de l’Institut Claudius Regaud. Elles ont réussi une reconstruction nasale complète par biomatériau sur mesure imprimé en 3D. Une opération réalisée pour une patiente ayant perdu l'usage de son nez suite à un cancer des fosses nasales et traitement par radiothérapie et chimiothérapie. Pendant plus de quatre ans, cette femme a été confrontée à des échecs de reconstruction nasale par greffe de lambeaux de peau et à des difficultés à supporter le port d'une prothèse faciale.

L'opération a été réalisée à l’Institut universitaire du cancer de Toulouse-Oncopole, basée sur une technologie de pointe.

Une intervention inédite sur une zone aussi fragile

L'intervention chirurgicale a consisté à reconstruire totalement le nez d’une patiente à partir d'un greffon synthétique préalablement implanté dans son avant-bras pour le pré-vasculariser.

une greffe de nez réalisée sur une patiente à Toulouse - CHU de Toulouse

Ce type de reconstruction n’avait jusqu’alors jamais été pratiqué sur une zone aussi fragile et peu vascularisée et a été rendu possible grâce à la collaboration des équipes médicales avec la société Cerhum, un fabricant belge de dispositifs médicaux spécialisé en reconstruction osseuse. Les biomatériaux sont des matériaux, synthétiques ou vivants, utilisables à des fins médicales pour remplacer une partie ou une fonction d’un organe ou d’un tissu. Le biomatériau utilisé pour reconstituer le nez de la patiente a été imprimé en 3D après discussions entre les ingénieurs de Cerhum et de l'équipe chirurgicale

Succès de la transplantation

En septembre dernier, deux mois après l'implantation, la colonisation du dispositif médical est apparue complète**. Le dispositif a pu être transplanté au niveau de la région nasale** et revascularisé à l’aide de la microchirurgie pour connecter les vaisseaux sanguins. Après dix jours d’hospitalisation et trois semaines d’antibiotiques, "la patiente se porte très bien" selon les équipes médicales.