Une pédiatre infectiologue du CHRU de Tours, rassurante sur le retour à l'école des enfants

Deux mois après un arrêt brutal de la classe pour tous les écoliers, collégiens et lycéens, certaines classes reprennent avec le déconfinement. En quelques jours, les parents ont été invités à choisir de remettre ou non leur enfant en classe. Un choix difficile. Est-ce risqué pour les enfants? Les enfants peuvent-ils transmettre la maladie à leurs parents? Comment se prémunir de ramener le coronavirus à la maison? Nous avons posé ces questions à une spécialiste de l'enfance. Zoha Maakaroun-Vermesse est pédiatre et infectiologue au CHRU de Tours.

France Bleu Touraine : Est-ce dangereux de remettre son enfant à l'école? Est-ce légitime d'être inquiet?

Zoha Maakaroun-Vermesse : Aujourd'hui, il faut vraiment être rassurant au fait de remettre son enfant à l'école. Il faut rassurer sur plusieurs notions. La première, c'est que les formes sévères de coornavirus chez les enfants sont rarissimes. C'est un point important. Les enfants sont rarement touchés. L'autre facteur à prendre en compte, c'est l'impact du confinement chez les enfants. Ce n'est pas anodin de garder un enfant pendant une durée prolongée. Le retour à l'école est important pour pouvoir aider l'enfant à retrouver ses camarades, la société autour, même si les conditions ne seront plus les mêmes.

Le bénéfice de retourner à l'école est nettement supérieur au fait de garder un enfant confiné

France Bleu Touraine : En parallèle, c'est le retour à la maison qui interroge, la fameuse possible transmission entre l'enfant et l'adulte. Est-ce un motif d'inquiétude légitime?

Zoha Maakaroun-Vermesse : Sur cette question, nous commençons à avoir un peu de données. Jusque là, elles étaient insuffisantes. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la transmission de l'enfant vers l'adulte est probablement beaucoup plus faible que dans l'autre sens. Ce sont les résultats d'études en cours en Ile-de-France qui vont être confirmées prochainement. La transmission entre l'enfant et l'adulte est trois à cinq fois moins importante que dans l'autre sens, de l'adulte vers l'enfant. N'empêche, il va falloir apprendre à nos enfants qu'en rentrant de l'école, la première chose à faire est de se laver les mains, trente secondes, et ensuite prendre les mesures habituelles pour éviter une transmission potentielle. Il faudra surtout maintenir la distanciations sociales avec les plus fragiles, notamment les personnes âgées. Ce n'est pas parce que l'enfant est reparti à l'école qu'il faut revoir les grands-parents comme on le faisait avant, sans respecter les distanciations sociales.

France Bleu Touraine : Faut-il mettre son enfant sous la douche à son retour de l'école?

Zoha Maakaroun-Vermesse : Je ne crois pas qu'il faille tomber dans l'extrême. Un lavage des mains bien fait suffira. Il ne faut pas non plus rendre l'enfant stressé avec ça. Prendre une douche n'est pas justifié en l'espèce face au coronavirus.

France Bleu Touraine : Votre position se veut très rassurante. Est-elle tirée de votre expérience au sein du service pédiatrique du CHRU de Tours?

Zoha Maakaroun-Vermesse : C'est le message pédiatrique que je vous donne. Aujourd'hui, le bénéfice de retourner à l'école est nettement supérieur au fait de garder un enfant confiné.