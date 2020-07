14-Juillet : "Une pensée à tous nos collègues qui ont passé cette crise"

C'était une première. À Nîmes, comme partout en France, les soignants ont été invités ce mardi à participer aux cérémonies du 14-Juillet, au pied des arènes. À Paris, Covid-19 oblige, le traditionnel défilé militaire pour la fête nationale du 14 juillet a laissé la place à un mini-défilé confiné place de la Concorde, honorant la mobilisation des armées et du monde soignant contre la pandémie.

"Avec ce qu'on a vécu, c'est gentil que les autorités nous invitent à cette cérémonie, témoigne Anthony, infirmier depuis 15 ans au CHU de Nîmes. C'est clairement intéressant, c'est bien que le service public et surtout les soignants y participent. Nous, on a pensé à tous, collègues, soignants, infirmiers, infirmières, qui ont passé cette crise".

À ses côtés, Suleymane garde sa réserve et sa modestie, malgré les épreuves endurées pendant la crise sanitaire ces dernières semaines. Il est cadre de santé et responsable des personnels paramédicaux au CHU de Nîmes. Il confie quand même avoir ressenti "un peu d'émotion et de reconnaissance aussi, on a pensé aux collègues et à l'hôpital en général. C'est bien, cette reconnaissance de la part des autorités, mais aussi de la ville de Nîmes, du département."

"Il y a une petite fille qui avait envie de nous faire coucou. Son papa lui a dit "allez, il faut que tu les applaudisses". C'est touchant" Isabelle, infirmière au CHU de Nîmes

Anthony, Isabelle et Suleymane, soignants au CHU de Nîmes Copier