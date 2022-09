Une permanence d'accès aux soins de santé à l'hôpital de Carentan

Elle a pour but de permettre l'accès aux soins pour ceux qui n'ont pas de droits ou une situation sociale précaire, comme des sans domiciles fixes ou des migrants. Une permanence d'accès aux soins de santé (Pass) est ouverte depuis l'été 2022 au sein de l'hôpital de Carentan. Une équipe est disponible deux jeudis par mois de 10 heures à midi et de 13h30 à 15 heures. La Pass existe déjà depuis 2014 à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô, animée par trois infirmières, une assistante sociale et un médecin un jour par semaine (du lundi au vendredi de 9 heures à midi, et de 14 heures à 16 heures) ; depuis trois ans, une permanence a lieu à Coutances le vendredi après-midi (de 14 heures à 16 heures). Des consultations médicales ont lieu à Saint-Lô et sur rendez-vous tous les mardis de 9 heures à midi et de 14 heures à 16 heures. Une permanence existe aussi à Cherbourg et sur le territoire d'Avranches-Granville également. Financées par l'Agence régionale de santé, on en dénombre 27 sur toute la Normandie.

Parmi le public le plus aidé, des jeunes SDF. Chaque année, les Pass de Saint-Lô et de Coutances s'occupent en moyenne de 350 personnes. Pour les deux tiers, elles proviennent du territoire saint-lois. Mais les besoins sont de plus en plus importants : le chiffre de 350 personnes aidées a déjà été atteint fin août. "On a un rôle de permanence et de coordination. Notre objectif, c'est que ces personnes réintègrent un chemin classique de santé", explique Brigitte Dubreuil, assistante sociale coordinatrice à la Pass de Saint-Lô.

Au niveau dentaire, on observe un bond en arrière de quinze ans car on manque de dentistes. On décroche des rendez-vous pour dans six mois, parfois à Caen. Les situations sont tellement problématiques que ça va jusqu'à l'extraction dentaire - Martine Daniel, infirmière coordinatrice à la Pass

La santé, "pas la priorité"

Mohamed Soufiane, 75 ans, fait partie des personnes accompagnées. "Ils m'ont aidé pour tout", confie-t-il. Il est présent à Saint-Lô depuis 1970. Le contact avec la Pass s'est fait via le centre communal d'action sociale (CCAS). "Je suis diabétique, et je n'avais rien. On m'a d'abord fait une ordonnance. Et puis ont m'a épaulé pour un logement, certaines démarches... Ce n'est pas seulement la santé", ajoute Mohamed.

La crise du covid a un peu masqué les choses. "On a une forme de décalage dans le temps. Les institutions se sont fermées, les habitudes se sont perdues. On a l'impression que els gens ont stoppé leur suivi médical. Beaucoup ont changé de vie. Vous ajoutez à ça la pénurie de médecins, et les rendez-vous qui ne peuvent plus être redonnés car il n'y a pas assez de praticiens", souligne Martine Daniel, infirmière coordinatrice à la Pass depuis 2014. Sa principale crainte ? "On a peur de voir des gens débarquer dans un état de santé déplorable. On a un public qui se dit que l'essentiel du moment, c'est le logement, la nourriture, mais la santé c'est dérisoire", ajoute l'infirmière.

Pour contacter la PASS (du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures) :