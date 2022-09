Une personne infectée par la dengue, une opération de démoustication menée à Strasbourg

L'Agence régionale de santé indique qu'un cas de dengue a été identifié à Strasbourg chez une personne ayant récemment séjourné dans un pays tropical. Pour cette raison, une opération de démoustication est programmée dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 septembre dans deux quartiers de Strasbourg : les secteurs de la place d’Austerlitz et de l’Orangerie (deux zones fréquentées par la personne malade). Elle vise à détruire et à empêcher la prolifération de moustiques tigres potentiellement porteurs de la maladie.

Des précautions pour les riverains

Il s'agit du traitement insecticide habituel. Les résidents et établissements des rues concernées ont été informés de cette opération ainsi que des mesures de précaution à prendre : demeurer à l’intérieur des bâtiments, fermer les fenêtres durant l’intervention, rincer à l’eau le mobilier de jardin ou encore rentrer les gamelles des animaux. Un périmètre de sécurité dans les rues concernées et avoisinantes sera établi afin d’éviter l’exposition de la population au produit de traitement pendant la durée de l’intervention et dans les 30 minutes qui suivront.