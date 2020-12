Une petite Béninoise de 18 mois sauvée par les médecins du CHU de Bordeaux

C'est un petit miracle auquel les bénévoles de la Chaîne de l'espoir à Bordeaux ont assisté. Cette association, pour rappel, fait venir des enfants étrangers qui sont gravement malades pour les soigner en France. Ils ont une quinzaine par an, en temps normal, à venir à Bordeaux. À cause du premier confinement et de l'arrêt du trafic aérien, l'opération à coeur ouvert de la petite Laurencia, une Béninoise de 18 mois, avait été repoussée depuis le mois de mars.

Elle a été opérée la semaine dernière, mardi 1er décembre, et elle est vivante. "Elle est encore en convalescence", tempére Marie, la bénévole qui l'accueille chez elle. En voyant les photos, on prend conscience de la chose. Les bras et les chevilles de la petite Laurencia sont extrêmement fins. À un an et demi, elle pèse six kilos contre 10 à 12 kg pour un enfant de son âge.

Son retour au Bénin pas encore fixé

Depuis son opération, elle va mieux et "je l'ai vue avant-hier et elle a dévoré son repas alors qu'avant l'opération elle ne pouvait plus manger", explique Sylvie Sedogbo, la responsable de la Chaîne de l'espoir en Gironde. Pour l'instant, elle ne sait pas quand Laurencia va retrouver sa famille au Bénin. Il faut d'abord que les médecins soient surs qu'elle est bien remise de son opération.