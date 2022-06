Les soignants poitevins se sont rassemblés devant les urgences de l'hôpital de Poitiers. Ils étaient une dizaine devant les portes des Urgences de Poitiers, mais plus de 70 personnes se sont déclarées grévistes. Mais faute de personnel, beaucoup ont été contraints de travailler.

Une petite dizaine de manifestants devant le CHU de Poitiers mais plus de 70 grévistes

Les soignants poitevins se sont rassemblés devant les urgences de l'hôpital de Poitiers. Ils étaient une dizaine devant les portes des urgences de Poitiers, mais plus de 70 personnes se sont déclarées grévistes. Mais faute de personnel, beaucoup ont été contraints de travailler. Tous répondaient à une mobilisation nationale de 9 syndicats de soignants en France. Parmi les revendications : hausse des salaires, amélioration des conditions de travail mais surtout des embauches pour pallier le manque de médecin et de soignants.

En France, selon la CGT, environ 60 000 postes d'infirmiers sont considérés comme vacants. Alors dans les rangs des manifestants poitevins on s'inquiète du bon déroulement des services cet été, lorsque certains vont prendre des congés. "Cela peut être dangereux pour la population car le manque de personnel et la fermeture de certains services cet été risque d'affecter les habitudes des gens", souligne Mickael, aide-soignant à Poitiers. "J'espère qu'il n'y aura pas de drame, mais bon, quand on n'est pas assez, c'est forcément un problème", ajoute ce dernier devant les portes des urgences de Poitiers.

"Le Ségur de la santé, c'est de la communication politique"

Pourtant le gouvernement précédent, celui de Jean Castex a affirmé que des mesures avaient été mises en place pour éviter ce problème, avec notamment le Ségur de la santé l'année dernière. Des mesures jugées insuffisantes pour les soignants du CHU de Poitiers. "Le Ségur n'a servi à rien", affirme Corinne, aide-soignante. "C'était de la communication politique qui n'a eu aucun effet sur nos conditions de travail, au contraire, elles ont même été dégradées depuis".

Les grévistes ont décidé de placarder des affiches pour dénoncer et expliquer les conditions de travail dans les hôpitaux de la Vienne © Radio France - Valentin Plat

Une réalité sur le terrain bien loin de ce que Florent imaginait en arrivant dans le milieu médical il y a 5 ans. Il est soignant en gériatrie à Poitiers. "Je ne suis pas encore déçu du métier mais très surpris", explique-t-il lors de la manifestation ce mardi 7 juin 2022. "Je suis surpris de voir qu'en France, dans un pays riche comme le nôtre, comment on gère les patients et surtout nos personnes âgées", se désole le jeune soignant.

En 2021, 85 000 passages ont été enregistrés dans les urgences de Poitiers et Châtellerault. Mais ce chiffre risque d'augmenter cette année avec les fermetures à répétition des sites de Montmorillon, Loudun et Lusignan.