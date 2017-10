Une petite Malgache de 2 ans opérée du cœur et accueillie par des retraités de Tournefeuille

La petite Elinah est arrivée ce dimanche à Toulouse. La petite fille, repérée par les équipes de l'association la chaîne de l'espoir à Madagascar, doit être opérée du cœur et du visage. Durant au moins trois mois, loin de ses parents, c'est un couple de Tournefeuille qui s'en occupera.

Elle s'appelle Elinha, elle a 2 ans et demi. Une petite Malgache qui vit avec ses parents, vendeurs de légumes, dans un bidon ville d'Antananarivo . Cette petite fille, défigurée par une fente labiale, plus vulgairement un bec de lièvre, souffre également d'un grave problème cardiaque. Elle a été repéré par l'association Chaine de l'espoir, qui s'occupe de rapatrier des enfants malades sans solution dans leur pays d'origine pour être opéré en France. Depuis le début de l'année 8 enfants ont ainsi été accueilli à Toulouse pour des actes chirurgicaux qui coûtent en moyenne entre 12 000 et 15 000 euros.

L'association a fait venir Elianah jusqu'à Toulouse pour être opérée du cœur et du visage. L'association prend en charge les frais de chirurgie cardiaque à l'hôpital Purpan mais pour le visage, c'est la clinique Médiapole de Toulouse qui offre ses services.

"Ces enfants ont besoin de réconfort", Edith Gadet

Ce dimanche, après de longues heures de vol, la petite Elianah a été récupérée à l'aéroport de Toulouse par sa famille d'accueil. Un couple de retraité de Tournefeuille qui, durant 3 mois, va s'occuper de la petite fille, l'accompagner pour ses différentes opérations et surveiller sa convalescence. Sitôt descendue de l'avion, c'est donc Robert et Edith Gadet qui ont pris en charge la petite fille pour la conduire chez eux. Deux jours plus tard les premiers rendez vous médicaux vont commencer.