Une pétition circule à Juvigné pour dénoncer la fermeture programmée de l'Ehpad à la fin de l'année

L'Ehpad de Juvigné va définitivement fermer le 31 décembre 2021, comme l'a annoncé l'Agence régionale de Santé, pour des raisons financières. Cette décision, qui concerne 39 résidents et une trentaine d'employés, fait l'effet d'une bombe dans le village de 1 400 habitants.

La fermeture, dans les tuyaux depuis 8 ans, n'était prévue que pour 2023. Mais les problèmes financiers de la maison de retraite poussent l'Agence régionale de Santé à fermer plus tôt que prévu. Une décision brutale et inadmissible pour les habitants et les élus.

Une pétition circule à Juvigné pour protester contre la fermeture annoncée de l'Ehpad à l'initiative du collectif Audace 53 pour la défense et la sauvegarde des établissements de santé dans le Nord-Mayenne. Les 39 résidents et le personnel de la maison de retraite ont 5 mois pour trouver un nouvel établissement.