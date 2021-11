Une pétition en ligne après la fermeture, la nuit, des urgences de Draguignan

Les urgences du centre hospitalier de la Dracénie, à Draguignan, sont fermées toutes les nuits entre 20h30 et 8h30 depuis le 29 octobre 2021.

Les urgences de centre hospitalier de Draguignan (Var) sont fermées la nuit depuis le 29 octobre. Il manque 12 médecins urgentistes sur 18. Pour dénoncer cette situation, le collectif "Urgence aux Urgences de nuit du centre Hospitalier de la Dracénie", composé d'organisations syndicales, associatives et politiques, lance une pétition, notamment disponible en ligne.

Une motion a également été envoyée aux maires, députés et sénateurs du Var. Le collectif, qui ne veut pas être le "témoin silencieux de la casse de l’hôpital public", parle d'une "fermeture dramatique pour la santé physique et mentale de la population dracénoise." Les membres du collectif feront signer cette pétition le samedi 27 novembre sur le marché d'Aups, une des communes les plus éloignées de Draguignan.

Le syndicat CGT et le collectif appellent à un cinquième rassemblement ce vendredi 26 novembre devant le service des urgences du Centre hospitalier de Draguignan.