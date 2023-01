Une pharmacie à Toulouse fabrique de l'amoxicilline et fournit 200 officines pour contrer la pénurie

Si votre enfant a récemment eu une bronchiolite par exemple, vous vous êtes peut-être rendu en pharmacie pour vous procurer de l'amoxicilline : un antibiotique en pénurie depuis de longues semaines. Ce n'est pas la matière première qui manque, ce sont les préparateurs ! L'industrie n'a pas anticipé l'explosion de la demande avec les épidémies de grippe, de Covid-19 et de bronchiolite.

L'agence nationale de sécurité du médicament (Ansm) a donc autorisé une quarantaine de pharmacies en France à en fabriquer. Dans la région toulousaine, une seule est agréée : la pharmacie Millefeuille, à deux pas du Capitole.

Entre Noël et le jour de l'an, au-dessus de l'officine, une véritable mini-usine s'est mise en place. Pharmaciens, préparateurs, prise de commande et expédition : cinq personnes se consacrent à la fabrication d'amoxicilline.

"On honore les préparations pour à peu près 200 pharmacies du secteur, explique Marie Pointud-Girard, l'une des responsables de la pharmacie. On fait des heures supplémentaires mais nous sommes motivés. On a constaté que ce sont les spécialités pédiatriques qui sont le plus tendues, qui mettent le plus de temps à revenir sur le marché, cette pénurie est très problématique."

Les pharmaciens à la rescousse

C'est une première pour les pharmaciens d'officine, une nouvelle mission qui n'aurait pas été envisagée avant la crise sanitaire que nous avons connue pour Marie Pointud-Girard. "Cette épidémie de Covid-19 a amené une souplesse dans les échanges que l'on peut avoir avec les instances. Vous vous souvenez de la pénurie de solution hydroalcoolique, nous avons été autorisés à en fabriquer. Je pense que ça a ouvert une brèche."

"On montre que l'on a le savoir-faire, continue-t-elle. C'est de l'artisanat, on ne peut pas produire les quantités que l'industrie délivre au quotidien, néanmoins on peut apporter notre savoir-faire auprès des patients, et nous en sommes fiers."

La pharmacie Millefeuille produit 6.000 gélules par semaine. La situation devrait revenir à la normale d'ici deux mois, d'après le ministre de la santé François Braun.