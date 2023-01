Une pharmacie de Montpellier fabrique des médicaments pour pallier la pénurie

Depuis la mi-décembre, il est très difficile de trouver certains médicaments en pharmacie , comme l'amoxicilline pédiatrique, un antibiotique en sirop très répandu, ou du Doliprane pour les enfants. La situation est notamment due aux épidémies hivernales et aux problèmes d'approvisionnements des industriels. Pour pallier la pénurie , une quarantaine de pharmacies sont habilitées par l'Agence nationale du médicament à fabriquer ces médicaments directement en officine. Il y en a quatre en Occitanie : deux à Montpellier, une à Nîmes et une à Toulouse.

La Pharmacie préparatoire Martin-Privat à Montpellier en fait partie. En plus de ses clients, l'officine reçoit des commandes de toute la région. Pauline Triaire, pharmacien titulaire, a dû réorganiser la charge de travail pour faire face à la demande. "Habituellement, on fait entre 400 et 450 préparations par jour. Le mois dernier, on était presque à 600", explique Pauline Triaire. C'est une hausse de la production de plus de 33%. "On a modifié nos horaires, on travaille plus, et on a embauché comme on pouvait, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer", complète-t-elle.

Répondre à 30% de la pénurie

Les commandes sont fabriquées à l'étage de l'officine, avant d'être expédiées plusieurs fois par jour vers les pharmacies qui en ont fait la demande. Et il faut s'adapter : l'amoxicilline pédiatrique en sirop est préparée en gélule, et le Doliprane pour enfant est fabriqué sous forme de suppositoire. L'activité de ces pharmacies préparatoires permet de couvrir environ 30% de la rupture à l'échelle nationale. "Même si on n'a pas les capacités de production d'un industriel, ça donne un petit coup de pouce", sourit Pauline Triaire.

"Il n'y a pas de date précise sur le retour de ces spécialités", concède Pauline Triaire, "mais on est quand même dans une période d'épidémie hivernale importante". La pharmacien espère que la tension sur ces médicaments va diminuer avec "le retour des beaux jours au printemps".