Une pharmacie de Tours produit de l'amoxicilline pour contrer la pénurie

Depuis une semaine, une pharmacie de Tours, la seule en Indre-et-Loire, fabrique des gélules d'amoxicilline. Plus d'un mois que l'antibiotique, le plus prescrit en France, est en pénurie. L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a donc autorisé récemment, au total 47 officines à en fabriquer dans toute la France.

Pour créer des gélules pour enfant, il faut être dans une salle close, sous une hotte spéciale, protégé de la tête aux pieds. Mais avant d'entamer la production, l'officine a fait tester et approuver son travail dans un centre hospitalier spécialisé. La pharmacie produit au moins, entre 100 et 200 gélules par jour. L'antibiotique est ainsi envoyé dans toute la France, suivant les demandes. Elles seront en priorité vendus aux pharmacies d'Indre-et-Loire et des départements limitrophes.

Une production des pharmacies qui est une première précise Nicolas Hay, vice-président du syndicat des pharmaciens d'Indre-et-Loire, qui traduit un aveu de faiblesse du monde médical au sens large mais aussi du gouvernement.

