Une plainte déposée plus d'un mois après l'incendie du dépôt de déchets de Saint-Chamas

Le dossier complet sera remis au procureur de la république de Marseille ce vendredi. L'association France Nature Environnement porte plainte pour atteinte à l'environnement. Et elle promet d'accompagner les habitants qui voudraient porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Une dizaine serait prête selon elle à franchir le pas.

Depuis plus d'un mois, un incendie s'est déclaré au sein du dépôt de déchets géré par la société Concept Recyclage 13 sur la commune de Saint-Chamas. Cet incendie entraine toujours des dégagements de fumées toxiques qui provoquent de fortes nuisances olfactives et des risques sanitaires pour les riverains.

Des riverains inquiets et exaspérés

"Voilà un mois que ça dure. J'ai calfeutré ma VMC et mes fenêtres avec du scotch, on respire cette fumée dès qu'on sort. Les pompiers viennent presque tous les jours et ca ne change rien, il y a toujours de la fumée, certaines personnes sont malades, on n'y comprend rien" peste Julien, riverain du site.

Pour Hélène, qui habite le lotissement Arcadia, la vie est devenue impossible : "On ne peut plus respirer, l'odeur est infecte, et on s'inquiète. Ma vétérinaire m'a dit que de nombreux animaux avaient des vomissements et des diarrhées". Certains évoquent des difficultés respiratoires, d'autres des maux de gorge.

Isabelle, elle, préfère appliquer le principe de précaution : "cela fait un mois que je n'étend plus mon linge dehors, un mois que je ne ramasse pas mes légumes et que je ne sème rien. On ne sait pas ce qui brûle là-bas".

Une situation dans l'impasse

En attendant, le feu couve toujours sous les milliers de mètres cubes de déchets entassés sur le site, laissant régulièrement échapper des fumerolles plus ou moins importantes. Les pompiers des Bouches-du-rhône interviennent régulièrement quand la situation le nécessite. Mais l'entreprise Concept Recyclage 13 rejette en bloc les accusations de laxisme : "On nous demande d'évacuer les déchets ( mise en demeure de la préfecture13, NDLR), maison ne peut pas le faire tant qu'ils brûlent sinon on risque de mettre le feu aux décharges dans lesquelles on les dépose, et les pompiers ne peuvent pas noyer cet incendie sans risquer de polluer les nappes phréatiques" précise Sylvie, l'une des employées.

Au-delà de cette situation ubuesque, des questions se posent désormais sur la règlementation qui permet à tout un chacun, après avoir fait une demande sur internet, de stocker des déchets sur un site. Le député La République en Marche de Salon-de-Provence, Jean-Marc Zulési, saisira l'Assemblée nationale mardi prochain sur cette question.