Une plante ultra-allergisante découverte récemment dans les Pyrénées-Orientales

Le 16 mars 2023, au centre Aragon d'Estagel, une première rencontre a été organisée entre le réseau de surveillance sanitaire FREDON Occitanie, organisme au service de la santé des végétaux et de la protection de l'environnement, l'Agence régionale de santé et différents acteurs territoriaux pour créer un plan de lutte contre l'invasion de l'ambroisie.

Cette plante exotique originaire d'Amérique du Nord, principalement présente dans la région d'Auvergne-Rhône-Alpes a été découverte par hasard dans la forêt de Rabouillet, en Fenouillèdes en juin dernier. Cette mauvaise herbe se trouverait donc, en petite quantité pour l'instant, dans notre département et c'est un problème. En effet, en plus d'être une menace pour les autres espèces, ce végétal peut créer et provoquer de fortes allergies.

Gare aux allergies croisées

Il suffit de quelques grains de pollen d'ambroisie par mètre cube d'air pour provoquer divers symptômes. Ces derniers sont saisonniers, d'août à septembre, période d'émission du pollen. Les personnes concernées peuvent notamment souffrir d'éternuements, rougeurs, obstruction nasale, conjonctivite, gonflement des paupières, toux sèche, asthme et urticaire.

Les allergies croisées sont aussi un risque d'après Rodolphe Duclau, allergologue à Cabestany et Prades : "quand on se sensibilise à des pollens, ça peut entraîner des allergies croisées. Par exemple si on devient allergique au pollen d'ambroisie, ça peut entraîner des allergies à des aliments divers comme le melon, le soja ou d'autres comestibles végétaux".

Adoptez les bons gestes

Si vous découvrez des pieds d'ambroisie, il faut les arracher avec des gants et ne pas les transporter : "il peut y avoir un risque de dissémination de graines en la transportant, si la plante est en graines évidemment, mais aussi s'il y a un peu de terre avec les racines. Les graines pourraient germer ailleurs, donc on les arrache et on les laisse sur place" explique Anne-Marie Ducasse-Cournac, responsable régional d'un projet de lutte contre l'ambroisie au sein du réseau de surveillance FREDON Occitanie.

Pour confirmer qu'il s'agit bien d'ambroisie, une page et une carte de reconnaissance pratique de l’ambroisie ont été mises en place. Et pour vous permettre de signaler la zone colonisée :