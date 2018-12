Une pneumologue strasbourgeoise milite pour un dépistage organisé du cancer du poumon

Par Corinne Fugler, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

C'est la première cause de mortalité dans le monde : le cancer du poumon. Il tue 31.000 personnes chaque année. Un chiffre qui pourrait être bien plus faible grâce au dépistage organisé. Et, à un stade précoce, un scanner peu irradiant est bien plus efficace qu'une traditionnelle radio des poumons.