Saint-Étienne, France

Le tout premier physio-parc de Saint-Etienne est installé depuis quelques jours dans le quartier Centre Deux. L'expérimentation a été lancée dans le cadre de la Biennale Internationale du Design 2017. Des appareils d'exercices adaptés aux seniors sont installés square Préher, juste en face du foyer pour personnes âgées Les Camélias.

J'en pense que du bien, c'est très bien !

Plusieurs agrès de sport sont à la disposition des personnes âgées: des pédaliers, des appareils d'équilibre ou d'adresse. Marinette et Claude pédalent avec entrain" c'est notre exercice préféré, on est bien installées!". Julien est enchanté "je pédale, ça me rappelle quand j'étais jeune, j'avais un vélo".

Toute ma vie j'ai fait du sport, j'avais un mari qui était rugbyman mon petit, je vous dis tout

Les résidents des Camélias espèrent venir prochainement avec le professeur de sport de leur foyer. À partir du mois de septembre, tous les vendredis matin, un éducateur sportif de la mairie sera dans ce physio-parc pour délivrer des conseils aux seniors.

Cette structure est financée par le Département de la Loire à hauteur de 58.000 euros. Le physio-parc sera inauguré au mois d'octobre par le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau.

