Une première année d'exercice pour les médecins dans les déserts médicaux propose Géraldine Bannier (MoDem)

C'est une proposition de loi qui est déposée deux jours après une réunion, à Craon, sur le système de soins en présence du président de la République Emmanuel Macron et le texte est porté par la députée mayennaise Géraldine Bannier, élue MoDem, appartenant à la majorité.

Cette proposition concerne un sujet qui revient très régulièrement à la Une de l'actualité dans le département, celui des déserts médicaux, la Mayenne étant l'un des territoires les plus en souffrance avec un manque criant de généralistes et de spécialistes. Géraldine Bannier souhaite que les médecins effectuent une première année d'exercice "dans les zones où les besoins sont identifiés, spécialité par spécialité" explique l'ancienne maire de Courbeveille qui précise qu'une aide pourra leur être accordé afin de couvrir les frais et les charges. "Le dispositif serait applicable pour les étudiants qui débuteront leurs études en 2023" avance Géraldine Bannier.

Ses collègues mayennais, Guillaume Garot (PS) et Yannick Favennec (Horizons), membres d'un groupe de travail trans-partisan, militent, eux, pour la régulation de l'installation des médecins dans les zones fragiles, une mesure rejetée par le ministre de la Santé François Braun. Emmanuel Macron n'a pas fermé la porte à cette idée tout en affirmant, à Craon, qu'il n'est pas favorable à des initiatives coercitives.