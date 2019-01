Une première en France pour le CHU Dijon-Bourgogne: la pose d’une prothèse de poignet articulaire nouvelle génération

Dijon - France

Le mardi 15 janvier 2019, les équipes médicales et soignantes du bloc ambulatoire et du Service de Chirurgie Maxillo Faciale, Chirurgie plastique et de la main du CHU Dijon-Bourgogne, ont réalisé une première Française. Il s'agit de la pose d’une prothèse de poignet articulaire nouvelle génération, ou prothèse Motec®.

Un patient de 57 ans

Conçue spécifiquement dans le but de fournir un poignet solide, stable et mobile cette prothèse de poignet permet de minimiser le risque de luxation, d’ostéolyse et de descellement. La greffe a été réalisée en ambulatoire sur un patient de 57 ans présentant un collapsus arthrosique post traumatique et donc un poignet droit raide et douloureux à l’origine d’une impotence fonctionnelle.

Ce type de prothèse n'avait jamais été posé en France

Cette intervention est une première du genre sur le territoire puisque ce type de prothèse n’avait pas encore été posée en France. Même si les prothèses de poignet classiques permettent une bonne mobilité au patient, l’impact sur l’os et la durée de vie demeurent parfois problématiques.

Taux de survie d'environ 80% à 10 ans

Des études récentes ont démontré un taux de survie de la prothèse d’environ 80% à 10 ans de suivi chez les patients atteints d’arthrose. « La conception de cette prothèse est totalement modulaire, ce qui permet au chirurgien un maximum de flexibilité, et donc une adaptation à l’anatomie du patient » explique le Dr Alain Tchurukdichian, Chirurgien de la main au CHU Dijon Bourgogne.