Une première en Mayenne au CH de Laval : l'insulinothérapie, pour faciliter la vie aux diabétiques Mayennais

De nouvelles technologies au CH de Laval pour faciliter la vie aux diabétiques mayennais ! Ce lundi 14 octobre, à l'occasion de la journée mondial du diabète, le Centre Hospitalier de Laval présentait un nouveau dispositif "intelligent" pour délivrer de l'insuline aux diabétiques de type 1, ceux dont le pancréas ne fonctionne plus du tout : c'est l'insulinothérapie.

Plus besoin de se piquer à l'insuline 10 fois par jour

Lorsqu'on est atteint du diabète de type 1, c'est-à-dire quand le pancréas ne produit plus du tout d'insuline, le diabétique doit se piquer environ dix fois par jours, entre le contrôle de la glycémie (taux de sucre dans le sang) et les injections d'insuline. Avec l'insulinothérapie, on passe environ d'une dizaine de piqûres par jour, à seulement une tous les trois jours. Le docteur Azera est diabétologue et endocrinologue à l'hôpital de Laval, il détaille l'insulinothérapie automatisée en boucle fermée :

Pompe à insuline utilisée dans le système d'insulinothérapie au Centre Hospitalier de Laval © Radio France - Océane Zitouni

"Il y a une pompe à insuline, ça fait la taille d'un demi-smartphone, dans lequel il y a un système de pistons qui permet de délivrer de l'insuline, selon un algorithme bien précis, via un petit cathéter", il poursuit, "c_ouplé à cette pompe, il y a un capteur, il permet de calculer la glycémie du patient et automatise partiellement l'action de la pompe." _

"Des résultats excellents"

Depuis Janvier 2022, environ 80 patients Mayennais ont pu bénéficier de l'insulinothérapie, la cheffe du service diabétologie-endocrinologie, Dr Schletzer, observe des résultats encourageants chez ses patients : "Le premier ressenti c'est 'enfin je dors !', il faut savoir que la nuit, les diabétiques peuvent être en hypoglycémie, il faut se lever pour manger quelque chose de sucré ou alors il sont en hyperglycémie, ils ont trop de sucre dans le sang et ça donne envie de faire pipi donc il faut se lever... C'est donc des nuits hachées, et avec l'insulinothérapie, on a des glycémies parfaites tout au long de la nuit !" s'exclame-t-elle.