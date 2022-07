Une première en Pays-de-la-Loire : trois étudiants espagnols se forment dans deux Ehpad de Laval

C'est une première dans la région des Pays-de-la-Loire : trois étudiants espagnols se forment en ce moment dans deux Ehpad de Laval, dans la résidence Ferrié et dans la résidence Hestia. Ces jeunes de 17 ans viennent de Barcelone et ils ont intégré le programme Erasmus pour se former au métier d'aide-soignant pendant deux mois. Ces trois stagiaires ont fait leur premier pas aux côtés des résidents le 7 juin et ils ont déjà bien progressé.

De Barcelone à Laval pour devenir aide-soignant

Les étudiants espagnols parlent seulement quelques mots de français, alors pour échanger avec eux, il faut faire preuve de créativité. "Je t'accompagne au bateau-lavoir", lance Jean-Michel, un des aides-soignants à Marc, un des trois stagiaires. Puis il tente en anglais : "I go with you to ... washing boat ?". "On essaye de communiquer en français, en anglais en espagnol, on mélange un peu les trois et avec des gestes", sourit Jean-Michel, qui est aussi l'un des tuteurs de stage.

Pour certaines activités avec les résidents, comme le jeu des dominos, la langue n'est plus une barrière. "Qui commence ?", demande une des résidentes avant de jouer. "Toi", lui répond Alicia, une autre stagiaire, en espagnol. Les étudiants apprennent à comprendre les résidents, rien qu'en les observant. "S'ils sont énervés ou s'ils sont contents, ça se remarque à travers les émotions", décrit-elle. Ces jeunes de 17 ans apprennent le métier surtout en suivant et en imitant les gestes des soignants. "On leur donne à manger, on parle avec eux, on les aide à s'habiller, à se coiffer, on les aide dans toutes les tâches de la vie quotidienne", énumère Alicia.

La barrière de la langue reste quand même un obstacle qui revient régulièrement entre les stagiaires et les résidents. "S'ils te demandent quelque chose, c'est plus simple. Mais l'autre jour, j'étais avec une résidente dans sa chambre et elle m'expliquait que son fils était pompier et des choses de sa vie d'avant, et ça a été plus compliqué pour moi de la comprendre", regrette Alicia, qui prend des cours de français avec l'Institut de Formation d'Aides-Soignants (IFAS).

Parfois, c'est difficile parce que tu vois que les résidents te demandent de l'aide, tu veux les aider mais tu ne les comprends pas et c'est un peu frustrant.

Alicia, une des stagiaires

Les stagiaires espagnols accompagnent les résidents de l'Ehpad Ferrié à Laval, dans la plupart de leurs activités. © Radio France - Maïwenn Bordron

Ce stage à Laval n'est pas toujours simple, surtout quand on a l'habitude de vivre dans une grande ville comme Barcelone, mais les étudiants savent que cette expérience va être un vrai plus dans sa formation. "Il y a des machines que je ne pourrai sûrement jamais voir à Barcelone, comme celles qui sont utilisées pour doucher les résidents. C'est un site beaucoup plus moderne. Ici, on investit beaucoup plus qu'en Espagne dans le secteur des personnes âgées", souligne Marc. Son travail est d'ores et déjà apprécié par les résidents, comme Alain. "Il est gentil, il a toujours un sourire. Il a une bonne approche, il est à l'écoute et il a tout de suite l'intuition de voir les choses", met en avant ce résident, qui est aussi président du conseil de vie sociale de l'Ehpad Ferrié.

Les trois étudiants espagnols ont été très bien accueillis, par les résidents comme par le personnel soignant. "Ça fait une animation supplémentaire, ça casse la routine", se réjouit Jean-Michel, un des aides-soignants de l'Ehpad Ferrié. Cette formation d'étudiants étrangers dans un Ehpad lavallois pourrait devenir une vitrine Erasmus à l'échelle de la région : tout le monde peut y gagner. "Bien sûr, il y a des savoirs théoriques et pratiques, mais c'est surtout la relation humaine. C'est offrir à chacun, aux résidents comme aux professionnels, un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision du soin", affirme Romain Bourdin, le directeur des Ehpad du CCAS de la ville de Laval.

Ça montre qu'on essaye d'être innovants dans nos techniques de recrutement, même à l'étranger.

Romain Bourdin, directeur de l'Ehpad Ferrié

La formation de ces trois étudiants espagnols se compose de sessions théoriques à l'IFAS puis de sessions pratiques dans un Ehpad lavallois, elle se termine le 22 juillet.