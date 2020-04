Selon les informations de France Bleu Paris, une première équipe médico-sociale a été installée ce jeudi au centre municipal de santé d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), dans le cadre du dispositif COVISAN, pour repérer les malades du Covid-19 et leur proposer un hébergement à l'hôtel si besoin.

Un premier centre COVISAN à Aubervilliers pour repérer et héberger si besoin les malades atteints du Covid-19

Le nouveau dispositif COVISAN dévoilé la semaine dernière par l'AP-HP (Assistance publique- Hôpitaux de Paris) et l'Agence Régionale de Santé se concrétise : une première équipe constituée de médecins et d'un médiateur, a été installée ce jeudi 23 avril 2020, au centre municipal de santé d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis.

Diminuer le risque de contamination

Martin Hirsch, le directeur des Hôpitaux de Paris, s'est rendu sur place avec Stéphane Troussel, le président (PS) du département et de Meriem Derkaoui, la maire (PCF) d'Aubervilliers. L'objectif de COVISAN ? Repérer les personnes atteintes du coronavirus qui ne nécessitent pas une hospitalisation mais qui risquent malgré tout de contaminer leur entourage. Si ce risque est avéré et trop élevé, le malade pourra être exfiltré et hébergé temporairement dans un des hôtels mis à disposition par le groupe ACCOR.

Une équipe composée de médecins et d'un médiateur

Ces malades sont envoyés au centre municipal de santé par les médecins de ville, les pharmaciens mais surtout par l'hôpital Avicenne de Bobigny, l'un des trois établissements retenus pour mener cette expérience. Sur place, une équipe pluridisciplinaire sera présente pour les accueillir : deux médecins de l'AP-HP mais aussi un médiateur social et un médecin mis à disposition par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, partenaire.

Un hébergement temporaire proposé au malade

Un premier examen sanitaire est d'abord réalisé. Si la personne est effectivement testée positive, l'équipe COVISAN lance alors une enquête médico-sociale. Elle lui fait remplir un formulaire pour essayer d'en savoir un peu plus sur les conditions de vie du malade, le respect des gestes barrières ou non à la maison. L'équipe pourra se déplacer au domicile pour évaluer au mieux les risques de transmission.

Si à la fin de l'enquête, ces professionnels estiment que le malade n'est pas en mesure de s'isoler en respectant toutes les règles à son domicile et risque de contaminer ses proches, il se verra proposer une mesure d'hébergement temporaire. L'hôtel Ibis Budget de la porte de la Chapelle (Paris 18e) ferait partie de la liste des hôtels retenus.