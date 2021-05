Une première européenne au CHU de Dijon grâce à un nouveau robot

Un nouveau robot vient d'arriver au CHU de Dijon. Il intervient dans des opérations, par exemple pour soigner des artères malades. Il peut par exemple aider à poser des "stents", des petits ressorts. Fin mai 2021, ce robot, fabriqué par le groupe allemand Siemens, a permis de réaliser une "angioplastie rénale robot-assistée", une réparation d'une artère du rein. Si ce genre d'opération existe déjà aux Etats-Unis avec ce type de robot, c'est en revanche une première en Europe ! Le CHU de Dijon est d'ailleurs le seul hôpital public en France à en disposer.

Quatre avantages

Ce robot a un bras qui fait un travail d'une très grande précision, au millimètre. Il est piloté à distance par un médecin, grâce à une console avec des joysticks. Cette technologie a des avantages, pour les patients comme pour les malades, raconte le professeur Romaric Loffroy, chef du département d'imagerie interventionnelle au CHU.

Une limitation de l'irradiation , de l'impact des rayons X dans la salle d'opération. Un baisse de plus de 90% pour le médecin, qui peut rester protégé derrière un mur et une vitre plombée - et de plus de 20% pour le patient, qui reste seulement le temps de l'intervention dans la pièce.

, avec une machine qui permet de travailler avec une plus grande précision. Plus de confort pour le médecin. Sans cette machine, il doit rester debout des heures durant, avec un tablier en plomb qui pèse plusieurs kilos.

Environ un million d'euros

Ce robot coûte environ un million d'euros, dans un plan d'investissement plus global de 11 millions répartis sur 10 ans, pour créer des salles d'opération "multi-modales", ultra-modernes. Grâce à ces technologies "mini-invasives", "on peut traiter les malades sans avoir à les ouvrir, de manière indolore et beaucoup plus précise, explique le professeur Romaric Loffroy, chef du département d'imagerie interventionnelle au CHU. Ce sera presque facile vu de l'extérieur".

L'opération en images !

L'équipe en charge du développement du robot (CHU et Siemens) © Radio France - Adrien Beria