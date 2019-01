Une première mondiale à Nancy : des médecins testent les effets de la méditation sur les fumeurs de cannabis

Vous fumez au moins sept joints de cannabis par semaine et vous voulez arrêter ? Vous intéressez les médecins de Nancy.

Laxou, France

Des fumeurs de joints recherchés à Nancy, et certains repartiront même avec 50 euros d’indemnisation en bon d’achat. Des volontaires qui vont participer à une première mondiale : une étude clinique pour savoir si la méditation de pleine conscience peut aider à arrêter le cannabis.

La méditation de pleine conscience ou de pleine présence est une technique de plus en plus utilisé au Centre psychothérapique de Nancy, notamment pour traiter certaines addictions ou les rechutes de la dépression, mais il s’agit de valider l’effet thérapeutique pour les personnes dépendantes au cannabis.

Une méditation avec un professionnel et chez soi

La méditation de pleine conscience permet de gérer le manque : une technique médicale nouvelle, encadrée et basée notamment sur des exercices de respiration et pratiquée avec un professionnel. Et dans l'étude clinique proposée le fumeur de cannabis qui arrête aura des exercices à réaliser seul, chez lui.

Spécialistes reconnus au CPN

L’équipe du docteur Thomas Schwitzer a besoin de plus de 40 volontaires pour que son étude clinique puisse être valable scientifiquement. Une méditation de pleine conscience développée au sein du Centre psychothérapique de Nancy à Laxou avec notamment le docteur François Bourgognon, psychiatre et psychothérapeute, auteur de plusieurs ouvrages sur cette nouvelle technique médicale.

La première mondiale a été baptisée Mac Beth (méditation de pleine conscience et dépendance au cannabis : efficacité thérapeutique) et consiste à suivre des fumeurs de joints qui souhaitent tenter d'arrêter le cannabis. Pour être volontaire, il faut fumer au moins sept joints par semaine, être âgé de 18 à 55 ans, et avoir envie d’arrêter son addiction au cannabis.

Ecoutez le docteur Thomas Schwitzer qui explique l’intérêt de son étude clinique. Copier

Une partie des patients se feront aider d’une manière classique, les autres se verront proposer des séances de méditation de pleine conscience. Une aide à raison de 2 heures par semaine pendant huit semaines. Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail à macbeth@cpn-laxou.com

La méditation de pleine conscience : une technique d'avenir pour le professeur Raymund Schwan, du CPN de Nancy. Copier

Un outil très puissant

Pour le professeur Raymund Schwan, du Centre psychothérapique de Nancy, la méditation de pleine conscience est une technique d'avenir : «l'outil a montré une très grande efficacité dans pas mal de pathologies et est aussi efficace que les antidépresseurs dans la prévention d'une rechute dépressive».

Première mondiale : une étude clinique sur l’effet thérapeutique de la méditation contre la dépendance au cannabis. Ecoutez le reportage. Copier

«En méditant vous pouvez modifier l'activité de vos neurones dans les cellules du cerveau et ça, c'est quand même extraordinaire ; c'est un outil très puissant qui peut avoir des effets indésirables donc il faut prendre des précautions en terme d'indication» explique le responsable du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie adulte à Nancy. Bien sûr, les médecins psychiatres assurent un suivi anonyme des volontaires souhaitant arrêter leur addiction au cannabis.