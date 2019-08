Une première pour le CHRU de Nancy, une opération révolutionnaire de l'aorte

Nancy, France

"Nous ne sommes qu'au début", confie le professeur Sergueï Malikov, chef du service de chirurgie vasculaire du CHRU de Nancy," dans le futur, une bonne partie de nos patients pourront être traités par cette technique". "Cette technique" , nouvelle et révolutionnaire ! L'équipe de spécialistes nancéiens est la troisième en France à la réaliser après Paris et Lille. Sergueï Malikov et ses collaborateurs travaillent sur cette opération depuis trois ans.

Une opération jusque-là à risque

Le vendredi 12 juillet à Nancy, un patient âgé de 71 ans, a été opéré d'une partie de l'aorte, la plus grosse artère de notre organisme, par laquelle le sang oxygéné irrigue tout notre corps. L'équipe chirurgicale n'a pas ouvert le thorax du patient mais a pratiqué de petites incisions "à la racine des bras et jambes". L'intervention dure entre trois et six heures. Jusque-là, elle n'était pas sans risque, selon le CHRU, cette solution aujourd'hui "offre une option thérapeutique moins agressive pour soigner les patients à haut risque".

Le CHRU précise que le patient a été "réveillé le jour même de l'opération et qu'il n'a eu que quelques jours d'hospitalisation". Selon l'hôpital de Nancy, de nouveaux patients vont pouvoir bénéficier de ce type d'intervention, "désormais l'équipe du Professeur Malikov maitrise cette technique".