Une première promotion d'aides-soignants formée en apprentissage en Mayenne

C'est une première en Mayenne : une formation par apprentissage pour devenir aide-soignant est ouverte depuis début septembre à l'IFAS de Laval, l'Institut de formation d'aides-soignants du centre hospitalier, en partenariat avec l'URMA, l'Université régionale des métiers et de l'artisanat pilotée par la chambre des métiers et de l'artisanat. Sept apprenants de 18 à 49 ans enchaînent des cours théoriques, des stages pratiques mais surtout des périodes en entreprises. À la fin de leur cursus en mars 2023, ils pourront répondre à la très forte demande d'aide-soignant.

Après un bac pro accompagnement soins et services à la personne, Laury Techel entre dans une nouvelle étape. La jeune femme de 20 ans aimerait être à terme infirmière et a déjà beaucoup appris depuis septembre. "On parle beaucoup d'hygiène, c'est très important pour le métier d'aide soignante. On a pu voir aussi les infections nosocomiales, la flore commensale, toutes les bases du métier."

"Sur le terrain, c'est vraiment autre chose."

Kylian Viot est le benjamin de la promotion. À 18 ans, il a trouvé la bonne formule avec l'apprentissage, le jeune homme se rend régulièrement à l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne. "Déjà, on voit ce qui se passe. On se met à la place vraiment du professionnel. En cours, on en parle, on apprend vraiment énormément de choses, c'est super, mais sur le terrain, c'est vraiment autre chose. On se met vraiment à la place du soignant. Et puis on apprend, on apprend, on apprend et c'est ça qui est génial."

"Le temps de présence en entreprise, c'est vraiment un temps où on approfondit ce qui a été vu à l'IFAS, appuie Sébastien Marsat, directeur de l'URMA Mayenne, le service de formation de la Chambre des métiers du département. Et en même temps, après au retour à l'IFAS, on ramène son expérience vécue en entreprise pour confronter ça avec les formateurs, avec les autres apprentis du groupe et parfaire ses connaissances théoriques."

Une deuxième promotion d'apprentis entrera déjà à l'IFAS en janvier.