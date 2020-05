"Une prime, c'est bien ; une revalorisation des salaires dans les Ehpad, c'est mieux" dénonce la CGT

Le gouvernement a promis une prime de 1000 à 1500 euros pour les personnels d'Ehpad qui on travaillé pendant la crise du coronavirus.

Les personnels d'Ehpad devraient recevoir une prime spéciale, versée "dans les toutes prochaines semaines, en mai ou en juin", selon le ministre de la Santé. Elle s’élèvera à 1500 euros pour ceux qui ont travaillé dans les 33 départements les plus touchés par l'épidémie de Covid-19 ; 1000 euros pour les autres, comme la Creuse.

Suite à cette annonce, jeudi dernier, Magali Bouchet ne crache pas dans la soupe. Cette représentante de la CGT, syndicat majoritaire du centre hospitalier d'Aubusson, reconnaît qu'une prime "n'est jamais négligeable et toujours appréciable". Cependant, c'est loin d'être à la hauteur des enjeux selon elle :

C'est une miette, une prime ne remplace pas un vrai salaire. J'attends de vrais actes !

Elle réclame une revalorisation des salaires et des embauches pour faire face aux situations de crise comme celle que l'on vit actuellement. "Ça fait très longtemps qu'on le demande, pourtant le manque de personnel persiste. Les salariés sont obligés de revenir sur leurs congés pour prendre en charge les patients et résidents d'Ehpad. On en est encore là !"