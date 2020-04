Appelés en renfort dans les hôpitaux et les EHPAD des Pays de la Loire, ces jeunes, toujours en formation vont recevoir cette "aide exceptionnelle" de 1.000€ compte tenu de leur "engagement" pendant la crise sanitaire. Ces étudiants réclamaient une meilleure reconnaissance pour le travail effectué.

Une prime de 1.000 € pour les élèves aide-soignants et étudiants infirmiers des Pays de la Loire

Plus de 5.000 jeunes sont concernés par cette prime en Pays de la Loire (Photo d'illustration)

Leurs représentants le réclamaient, en signe de reconnaissance pour leur travail effectué dans la lutte contre le coronavirus : les quelque 5.000 élèves aide-soignants et étudiants infirmiers des Pays de la Loire vont recevoir une prime de 1.000€. Depuis le début de la crise sanitaire, ces jeunes sont appelés en renfort, tout particulièrement dans les hôpitaux et les EHPAD. "Leur engagement est fondamental pour le système de santé français dans l'épidémie de Covid-19", indiquent dans un communiqué l'Agence Régionale de Santé, la Région et la Préfecture de Région.

Avoir travaillé pendant au moins quatre semaines

La condition fixée pour bénéficier de cette "aide exceptionnelle" est "d'avoir travaillé au moins quatre semaines entre le 1er avril 2020 et le 30 mai 2020 dans un service d’établissements hospitaliers ou d’EHPAD".