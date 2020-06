Covid-19 : une prime de 1 500 euros versée aux aides à domicile en Meurthe-et-Moselle

Dans un communiqué, le Département de Meurthe-et-Moselle annonce qu'il va "débloquer 2, 2 millions d'euros pour verser une prime de 1 500 euros aux personnels de l'aide à domicile" sur le territoire, personnels mobilisés depuis le début de la crise sanitaire de Covid-19. Les élus de l'assemblée départementale se verront proposer par l'exécutif cette prime lors d'une prochaine session.

"Injuste d'établir une hiérarchie dans l'engagement des métiers", pour la vice-présidente en charge de l'autonomie

Selon Annie Silvestri, vice-présidente en charge de l'autonomie au conseil départemental , "les métiers de l'accompagnement des personnes doivent être salués de la même manière que ceux du soin et il serait totalement injuste d'établir une hiérarchie dans l'engagement et la valeur des métiers".

Une fois encore, l'Etat laisse les Départements (...)la responsabilité et la charge du financement de la prime, selon Mathieu Klein

Mathieu Klein, le président PS du Département et candidat à la mairie de Nancy, remarque que "seuls les personnels d'état et de la santé ont reçu des primes de l'Etat". Il rappelle avoir écrit au Premier Ministre "pour suggérer qu'égaux devant la crise, l'ensemble des métiers exposé au virus soient récompensés par la Nation". "Une fois encore", poursuit Mathieu Klein, "l'Etat laisse les Départements, déjà très impliqués dans la lutte contre la pandémie, au delà de leurs stricts périmètres de compétence, la responsabilité et la charge du financement de la prime".

Selon le communiqué du Département, la variabilité de la prime dépendra du "temps de travail et du degré d'exposition aux risques de contamination". La prime sera versée par les employeurs, financée par le Département sous forme de dotation complémentaire. Coût total 2,3 millions d'euros, participation départementale estimée à 1,2 millions.