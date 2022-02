Au CHU de Poitiers, un syndicat souhaite une prime pour tous

Les infirmiers et encadrants dans les unités de soins critiques au CHU de Poitiers bénéficient d'une prime de 117 euros. Le syndicat CNI de l'hôpital souhaite que tout le personnel de ces services et plus largement tout l'hôpital puisse toucher cette aide.

Mélanie Caillaud, aide-soignante dans l'unité de réanimation cardio-thoracique du CHU de Poitiers n'a pas le droit à cette aide de 117 euros. Pour elle, c'est un peu l'incompréhension. _"En réanimation on travaille en binôme. Une aide-soignante sans infirmière ça ne fonctionne pas et une infirmière sans aide-soignante c'est compliqué aussi"_, analyse-t-elle.

"Pourquoi valoriser certains au détriment des autres ?"

Florent Liéveaux, vice-président du syndicat CNI sensibilisait les visiteurs du CHU de Poitiers, sur cette prime, ce mardi midi © Radio France - Lucas Bouguet

Cette prime, ses collègues kinésithérapeutes ou agents de service hospitaliers (ASH) en sont également privés. C'est pour que tous ceux qui travaillent dans ces unités de soins critiques puissent en profiter que Florent Liéveaux, vice-président du syndicat CNI du CHU de Poitiers, se mobilise. "Dans un premier temps _cette prime [devrait être] pour tout ces personnels_, explique-t-il. Dans un deuxième temps, pourquoi donner une prime spécifique à ces services-là et pas à l'ensemble des services ? Pourquoi valoriser certains au détriment des autres alors que quasiment tout le monde travail avec des patients covid sur l'établissement", se questionne-t-il depuis le parvis Jean Bernard où quelques syndiqués se sont mobilisés en ce mardi midi.

Incompréhension

Pour Sandrine Bouichou, infirmière et présidente du syndicat, c'est l'incompréhension. Pourtant, une circulaire du ministère de la Santé de 2003 prévoit au minimum 2 infirmiers pour 5 patients et un aide-soignant pour 4 patients. "On ne comprend pas que ce binôme-là existe au niveau législatif et qu'il n'existe plus au niveau reconnaissance financière", s'étonne la représentante syndicale.

Ces 100 euros ne sont pas suffisants par rapport au travail que le personnel fournit au quotidien dans les services "mais on va dire que c'est mieux que rien. C'est une petite reconnaissance", conclut Mélanie Caillaud.

Ils seront à nouveau sur le parvis Jean Bernard du CHU de Poitiers, mardi 8 février 2022 de 13 heures à 14 heures pour réclamer cette prime pour tous et sensibiliser les visiteurs.