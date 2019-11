Une prostate géante installée à Besançon pour parler des cancers masculins

3 Boulevard Alexandre Fleming, Besançon, France

Une prostate géante est installée au CHU Jean-Minjoz à Besançon, pour sensibiliser à ce type de cancer. Cette structure gonflable du Prostate Tour est proposée dans le cadre de Movember, le mois de lutte contre les cancers masculins. Cette prostate géante doit permettre de présenter cet organe de manière ludique et originale, et montrer les signes qui doivent alerter les hommes en cas de symptômes.

La Franche-Comté, région la plus touchée

La Franche-Comté est la région française la plus touchée par le cancer de la prostate. Avec 48.000 nouveaux cas en France chaque année, cette maladie concerne un homme sur huit et provoque 8.000 décès par an. C'est le premier cas de cancer chez l'homme. Ces actions de sensibilisation doivent montrer l'intérêt d'un diagnostic précoce.

Cette journée doit aider aussi à libérer la parole, car la cancer de la prostate reste un sujet difficile à aborder, puisqu'il est associé à une atteinte à la virilité. Les visiteurs pourront traverser cette prostate géante avec des professionnels en urologie pour expliquer l'anatomie et le fonctionnement de la prostate. Expliquer aussi les maladies qui peuvent la toucher.

Les animations proposées