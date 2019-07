Une quarantaine de familles d'Argenton-sur-Creuse contactées par l'ARS après un cas de méningite à la crèche

Argenton-sur-Creuse, France

"Le protocole a bien fonctionné, toutes les familles concernées ont été appelées et la petite fille atteinte de méningite n'est pas dans un état inquiétant" Le maire d'Argenton-sur-Creuse, Vincent Millan, se veut rassurant après les événements du weekend. Une petite fille de 3 ans, inscrite à la crèche d'Argentominus, s'est vu diagnostiquer une méningite. Comme le veut le protocole dans ce cas là, les parents des enfants qui ont été en contact physique avec la petite fille ces deux dernières semaines ont tous été appelés par l'ARSqui leur a demandé de se rendre à l'hôpital de Châteauroux pour recevoir un traitement médical préventif pendant deux jours.

L'ARS a pris soin de répondre aux inquiétudes des parents et la mairie d'Argenton précise que c'est un protocole classique et bien rodé, et qu'il n'y a désormais aucune inquiétude à avoir.

Le multiaccueil a rouvert ce lundi 8 juillet au matin.