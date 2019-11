Les "pisseurs de glyphosate" terrifortains vont porter plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui"

Territoire de Belfort, France

Leurs taux de glyphosate dans les urines vont de 0,114 mg/ml à 1,34 mg/ml. 41 Terrifortains ont participé cet automne à une campagne de détection de ce pesticide dans les urines organisée par France Nature Environnement. Tous les "cobayes" présentent des taux au dessus de la limite fixée pour l'eau potable qui est de 0,2 mg/ml. 37 d'entre eux ont décidé de porter plainte.

à lire aussi Vendée : la FDSEA fait ses propres tests de glyphosate dans les urines... et ils sont négatifs

Marie-Laure Meuley est naturopathe, elle consomme naturel et bio à presque 100% et pourtant son taux est de 0,4 nanogrammes par millilitres d'urine. "Manger bio, ça ne suffit pas, il y a d'autres critèes qui entrent en compte mais on se demande bien lesquels".

Aujourd'hui, aucune étude sérieuse n'estime la dangerosité du glyphosate pour l'homme. Le taux maximal (0,1 ng/ml) de ce pesticide dans l'eau potable sert de jalon à défaut d'un taux critique chez l'homme. Cette campagne d'analyse est pour les "pisseurs" un moyen de faire réagir.

Les "pisseurs de glyphosate" vont porter plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui" ou encore "tromperie", contre Monsanto mais aussi les autorités européennes. Ils attendent le procès verbal réalisé par un huissier de justice, le dépôt de plainte est prévu d'ici janvier.