Une quinzaine de dépistages Covid réalisés sur l'Ecocampus de Châteauroux

Hervé Leyldé, le biologiste en charge de cette opération de dépistage du Covid organisée à la demande de la préfecture et de l'ARS, est longtemps resté seul dans le foyer de la maison de l'étudiant de Châteauroux. Ce mardi matin, il n'y avait pas foule pour se soumettre au test de l'écouvillon. En trois heures, une quinzaine de prélèvements ont été effectués. "Mais certains sont venus en groupe, même s'ils ne se sont pas tous fait tester, cela a permis de sensibiliser une proportion de jeunes plus importante", précise Hervé Leyldé.

Parmi les volontaires, Dorian, étudiant en droit. C'est en pensant à sa famille qu'il s'est décidé : "Nous les jeunes on est susceptibles d'être touché par une forme asymptomatique, et comme on rentre tous les week-ends chez nos parents. Je voulais savoir si j'avais le Covid". Ce discours, la présidente de l'Association pour le Développement de l'Enseignement Supérieur dans l'Indre, Paulette Picard, y souscrit pleinement : "les jeunes, et c'est le propre de la jeunesse, croient en leur avenir, ils se disent que s'ils attrapent le virus, ils n'auront qu'un rhume et qu'il n'y a pas de risques de complications pour eux. C'est vrai, mais il faut aussi penser au risque de contaminer les autres".