Une "quinzaine de la santé sexuelle" pour lutter contre la remontée des IST en Occitanie

"La quinzaine de la santé sexuelle" : c'est l'opération que lance l'ARS d'Occitanie du 1er au 15 juin pour sensibiliser sur la question essentielle de la sexualité. "On pense tout savoir, mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à faire", justifie Delphine Soulignac, chargée de mission. Parmi les thèmes abordés, il y aura le consentement, la notion de plaisir, ou encore la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles (IST).

Plusieurs actions vont être déployées dans les villes de la région : des consultations gratuites, des stands de dépistage, des affiches et flyers de prévention, ainsi que des ateliers interactifs. "Il y aura des ciné-débats, des théâtres-forums, notamment une pièce conçue par des adolescents qui changent de sexe", détaille Delphine Soulignac.

Marteler les bons comportements

À travers la quinzaine, les professionnels de santé veulent insister sur deux enjeux : la protection lors des rapports sexuels, et la contraception. Des pratiques de moins en moins ancrées chez les jeunes. "On se rend compte qu'ils utilisent moins les préservatifs, il y a aussi plus de risques avec les sites de rencontres", explique le Pr. Alain Makinson, président du comité régional de lutte contre le SIDA.

Enrayer la remontée des IST

Conséquence : l'ARS observe une augmentation du taux d'infection aux IST. La principale préoccupation, c'est le SIDA. Le nombre de personnes testées positives a augmenté de 2% depuis 2020, "une progression importante", selon Alain Makinson. Un chiffre à nuancer car le nombre de dépistages réalisés est reparti à la hausse après s'être effondré pendant l'épidémie de Covid. Et depuis le 1er janvier 2022, les tests peuvent se faire sans ordonnance.

Le taux d'infection augmente aussi pour la chlamydia, la syphilis ou encore la gonococcie.

En revanche, la variole du singe, qui avait suscité l'inquiétude lors de son émergence en France, circule très peu en Occitanie. La vaccination rapide des populations à risque a permis de contenir sa diffusion.

L'ensemble des ateliers proposés pendant la quinzaine est disponible sur la carte interactive de l'ARS Occitanie.