Une rando sur Mars aux Rencontres Montagnes et Sciences de Grenoble

C'est un voyage de 62 millions de kilomètres que nous propose Éric Lewin, un géologue grenoblois spécialisé dans les exoplanètes. Il se passionne plus précisément pour Mars dont il maitrise parfaitement la géographie et la topographie, au point d'avoir imaginé une "balade" en images qu'il proposera ce jeudi 18 novembre aux spectateurs des Rencontres Montagnes et Sciences de Grenoble, à Alpexpo.

Dépaysement garanti!

Hé oui : car Mars est une planète montagneuse. Et si sa taille est deux fois plus petite que celle de la Terre, les reliefs en revanche y sont plus marqués. À commencer par son point culminant, le Mont Olympus, qui est aussi _"le plus grand volcan du système solaire"_précise Éric Lewin. Un volcan inactif, comme ses voisins - l'activité volcanique marque une pause depuis 200 millions d'années, autrement dit hier à l'échelle de l'Univers.

Éric Lewin, du laboratoire ISTerre © Radio France - Lionel Cariou

"Cela ressemble à l'île d'Hawaï autour de laquelle on aurait enlevé l'Océan Pacifique, décrit le chercheur. On aurait 8.000 mètres de dénivelé. [Au mont Olympus] sur Mars, on a 25 kilomètres de dénivelé." Imaginez un peu la descente à ski... sauf qu'il n'y a pas de neige!

Le blanc, d'ailleurs, n'existe pas là-bas. Ni le bleu, pas plus que vert... Non, ici, on a plutôt toutes les nuances de rouge et de brun. Au sol, tout n'est que poussière, balayée par le vent... un sable qui érode peu à peu les paysages. Les forment et les déforment. Autre curiosité touristique sur Mars : l'immense canyon des Valles Marineris : "cette grande fracture fait presque 4.000 km de long, jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de large, mais surtout jusqu'à 10 km de profondeur". Soit 10 fois plus haut que le Grand Canyon aux États-Unis !

Des "briques de vivant " dans l'argile de Mars?

Au-delà de ses paysages, la planète Mars fascine aussi et surtout parce qu'on y cherche des traces de vie. Éric Lewin fait partie de la grande équipe internationale qui participe au projet Perseverance de la NASA. Le robot s'est posé dans un ancien lac (l'eau n'existe plus sous forme liquide, seulement sous forme de gaz et de glace) et poursuit son exploration pour récolter des échantillons de roches qui seront ramenés sur Terre à l'occasion d'une autre mission, en 2031. Éric Lewin espère que Perseverance pourra collecter des argiles "parce que ce sont des matériaux qui sont capables de garder pendant très longtemps des briques de vivant, si il y a eu du vivant. C'est ça le gros challenge : _quand on ramènera ces échantillons on espère qu'on y trouvera des briques de vivant... mais c'est un pari : soit on aura découvert la vie, soit il faudra encore chercher parce que peut-être qu'on n'aura pas cherché au bon endroit !_"

