Astronomie : qu'est-ce que la "super Lune bleue", ce phénomène rare visible dans la nuit de mercredi à jeudi ?

C'est un phénomène à ne pas rater ! Une "super Lune Bleue" va apparaître dans le ciel dans la nuit de mercredi à jeudi et elle va être scrutée par les fans d'astronomie. C'est la dernière avant l'année 2037. Lors de ce rare moment, la Lune est à la fois à son plus proche niveau de la Terre et directement opposée au soleil. Elle apparaîtra donc 14 % plus grosse et 30% plus lumineuse.

ⓘ Publicité

La "super Lune bleue" sera donc facile à voir, même s'il vaut mieux s'éloigner de la pollution lumineuse des villes. Elle sera complètement pleine à 3h35 en France, mais visible toute la nuit, en espérant que les nuages ne viennent pas gâcher le spectacle.

Une "super Lune Bleue"... plutôt rousse

L'expression "Lune bleue" désigne une deuxième pleine Lune en un mois (le 1er août dernier et cette nuit), un phénomène qui survient en moyenne tous les deux ans et demi. Mais les "super Lune bleue", elles, n'apparaissent que tous les dix ou vingt ans, a indiqué la NASA, l'agence spatiale américaine, précisant que la dernière remonte à décembre 2009 et la prochaine à mars 2037. La NASA organise d'ailleurs dans la nuit une diffusion en direct du phénomène sur YouTube .

Lors de ce phénomène, l'astre n'est pas vraiment bleu, mais plutôt de couleur rousse. L'expression de "Lune bleue" est tirée de l'anglais "once in a blue moon" (Quand la Lune sera bleue, en français), qui désigne une situation qui n'intervient que très rarement.

Si la "super Lune bleue" 2023 doit faire le bonheur des astronomes en herbe et des photographes, sa puissance gravitationnelle, liée à sa proximité avec la Terre, cause des marées plus importantes, ce qui pourrait favoriser les inondations sur les côtes de la Floride frappées par l'ouragan Idalia.