Une rareté en Mayenne : davantage de médecins généralistes à s'installer en 2020

C'est un fait. En 2020, il y a eu davantage de médecins généralistes à s'installer en Mayenne, que de professionnels à partir définitivement. Un solde positif qui n'est pas arrivé depuis plusieurs années, "au moins 2008", expliquent ce lundi le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Mayenne et le conseil départemental, engagé lui aussi sur la question de l'offre médicale.

14 médecins sont donc arrivés en Mayenne, neuf sont partis, dans une année de crise sanitaire qui n'est pas forcément une des raisons de ce phénomène. D'ailleurs, le conseil de l'Ordre reste prudent et ne fanfaronne pas car les disparités restent grandes entre certains territoires. Le Nord-Mayenne par rapport au Sud-Mayenne par exemple. "De Loiron à Port-Brillet, la situation reste très préoccupante", note le docteur Gilles Olivier, président du conseil de l'Ordre 53.

Une soirée à Paris

Aujourd'hui, on compte 180 médecins traitants en libéral dans le département. Leur moyenne d'âge : 52 ans. Pour attirer les jeunes, le conseil de l'Ordre va d'ailleurs contacter des facs de la région parisienne dans les prochains mois. L'objectif est d'organiser, avec le conseil départemental, un moment de convivialité à l'Espace M au 13e étage de la Tour Montparnasse pour leur vendre la Mayenne et son cadre de vie paisible.

D'après le conseil de l'Ordre, il faut aussi former davantage d'infirmières en pratique avancée. Ces professionnelles prennent en charge certaines pathologies et cela peut soulager les généralistes. Aujourd'hui 10,2% des Mayennais de plus de 17 ans n'ont toujours pas de médecins traitants (source : Rezone-CPTS, un outil d'aide à l'élaboration d'un diagnostic territorial sur lequel se base l'Assurance Maladie), ce qui fait de notre département le troisième désert médical de France. "Il faut arrêter avec ce terme de désert médical car il est trop péjoratif et trop anxiogène _même pour des gens qui voudraient s'installer chez nou_s" explique le docteur Gilles Olivier.