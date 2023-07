Une régulation aux Urgences de Saint-Jean-de-Luz est envisagée pour cet été

Chaque été, c'est la même situation. Les services des urgences de la côte basque voient leur activité croître fortement avec l'afflux touristique. il y a aussi les prises de congés. Sauf que cet été, à la polyclinique côte basque sud à Saint-Jean-de-Luz, il va manquer du personnel, alors la direction a fait appel à l'ARS, l'agence régionale de santé et cette dernière annonce des mesures de régulation en août

Concrètement, cela veut dire que la nuit essentiellement, il faudra appeler le SAMU et composer le 15 et ne pas se rendre directement aux urgences de la polyclinique. Cela permettra d'établir un premier avis médical et d'orienter les patients. L'ARS se veut toutefois rassurante. Si quelqu'un se présente spontanément aux Urgences, elle ne trouvera pas porte close mais sera prise en charge par une infirmière et non pas par un médecin. A contrario, en appelant le 15, un premier avis médical et une orientation seront donnés.

Un changement d'habitude est requis

Ces mesures de régulations sont déjà utilisées dans les centres hospitaliers du Béarn, et, toujours selon l'Agence régionale de santé, un changement d'habitude et de réflexe serait le bienvenu au Pays basque : composer le 15 et non se déplacer directement aux urgences.

L'ARS envisage aussi de mettre en place un plan Rose pour que les trois maternités du Pays basque (Belharra, hôpital de Bayonne, et hôpital de Saint-Palais) ne se retrouvent pas débordées par l'afflux de parturientes des Landes et des Hautes Pyrénées, deux départements qui connaissent de fortes tensions dans les maternités.