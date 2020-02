Une résidence senior de Tourcoing participe à un concours pour "faire travailler les méninges"

Tourcoing, France

Pour retarder les effets du vieillissement sur notre cerveau, et ceux de la maladie d'Alzheimer, il faut s’entraîner ! C'est fort de ce constat qu'une société parisienne, Dynseo a développé des applications sur smartphone et tablette. Il s'agit de petits jeux simples, des quizz, très ludiques, qui permettent aux seniors de faire travailler leur mémoire.

Du 27 janvier au 7 février, un concours était organisé entre les maisons de retraite, les EHPAD et les résidences pour seniors, 500 établissements ont participé dans six pays dont la France. Le principe de Top Culture : chaque équipe répond aux questionnaires tous les jours, et à la fin, la meilleure gagne, notamment des tablettes numériques.

Nous avons suivi le quizz dans la résidence les Seniorales de Tourcoing. Une dizaine de résidents ont répondu, pendant une demi-heure, au questionnaire de culture générale. Sur la tablette, les questions s'enchaînent : au début c'est facile, et ensuite ça se corse.

ECOUTEZ : le concours Top Culture fait étape à Tourcoing Copier

On veut rester dans l'air du temps - Monique

L'équipe de Tourcoing obtient 34 points sur 39, et passe à table dans la bonne humeur. "Il faut faire travailler ses méninges", lance Monique, 75 ans, ravie, "pour ne pas perdre ce qui est acquis, rester dans l'air du temps malgré l'âge qui avance. Et puis on aime bien ça, les jeux de mémoire !". C'est l'idée de ces applications : retarder le vieillissement du cerveau en restant ludique. Justice Monsaingeon, co-fondatrice de Dynseo, s'est basée sur une étude américaine pour développer ces programmes : "cette étude a prouvé qu'en faisant un entraînement cérébral deux ou trois fois par semaine, on gagnait 7 à 14 ans d'autonomie dans la vie quotidienne, avec une meilleure mémoire et de meilleures fonctions cognitives. Toute cette partie ludique et de lien social fait qu'on oublie que c'est médical. C'est pour cela que les gens continuent à jouer".

Il faut maintenir la vivacité d'esprit - Jacques

Claudie et Jacques, 81 et 84 ans, vivent dans la résidence depuis un peu plus de deux ans. Elle est adepte des mots-croisés, lui d'informatique : "cette gymnastique de l'esprit, c'est très bon ! On s'entraîne pour ne pas s'endormir, parce que ça va vite. Il faut maintenir la vivacité d'esprit. Je vois beaucoup de gens qui, tout à coup, ont un Alzheimer complet. Il faut se dire : non, ça ne m'arrivera pas."

ECOUTEZ : reportage à la résidence Senioriales de Tourcoing Copier

Pour l'instant, ce sont les Belges qui sont en tête de la compétition, les résultats définitifs seront donnés d'ici quinze jours. Pour la huitième édition, des enfants ont également participé dans les écoles primaires.