Une résidence seniors du Mans vaccine ses locataires contre le coronavirus

Les résidents l'attendaient tous depuis longtemps, le vaccin est arrivé à la résidence seniors Domitys au Mans, mercredi 24 mars 2021. En deux demi-journées, 115 personnes âgées reçoivent la première injection du vaccin Moderna ainsi que les salariés qui le souhaitent. Ces derniers bénéficient des doses en trop.

"On était prêt depuis deux mois", précise la directrice de l'établissement, Karine Avril. Avec ses équipes, elle a mis en place un parcours pour la vaccination, recensés tous les résidents intéressés et trouvé le médecin généraliste et les infirmiers libéraux pour vacciner. "On attendait que ce soit notre tour et l'ARS nous a contacté il y a une semaine", explique Karine Avril.

Retour à un semblant de vie normale

Parmi les premiers vaccinés, Arlette, 82 ans. Elle attend le vaccin depuis des mois. "On n'a plus beaucoup d'années à vivre. On en perd déjà une", explique l'octogénaire. "Je veux profiter tant que je ne suis pas trop bancale", s'amise-t-elle. Elle a hâte de reprendre les balades dans le centre-ville du Mans avec son mari Michel. Tous les deux espèrent partir bientôt en vacances sur la côte Atlantique ou en Normandie.

Paulette, 91 ans, veut voir sa famille plus souvent. Danielle, qui se fait vacciner jeudi matin, souhaite le retour des activités en groupe de plus de six personnes. "On a arrêté les lotos et les anniversaires des résidents pour lesquels on organisait des petites fêtes", soupire l'octogénaire.

Karine Avril rassure : les activités vont tendre vers un retour à la normale. "On veut de la convivialité, retrouver des moments tous ensemble, c'est très attendu par les résidents et les équipes", souligne la directrice.