Une réunion avec l'ARS sur l'avenir de l'hôpital de Mayenne : tout ça pour ça, pour pas grand-chose

Un mois supplémentaire de concertation pour le centre hospitalier Nord-Mayenne. Lundi 20 septembre, s'est déroulé le comité du groupement hospitalier de territoire, en présence de l'ARS, des directeurs d'établissements et des élus de la Mayenne. Les huit groupes de travail, qui réunissent des praticiens des hôpitaux de Laval et Mayenne, ont donc encore un mois pour présenter leurs propositions et parvenir à un nouveau contrat pour le CHNM.

Le doute plane notamment sur le service de chirurgie conventionnelle. Jean-Jacques Coiplet le directeur de l'ARS des Pays de la Loire, promet qu'il ne s'agit pas d'une fermeture dans ce dossier : "j'ai dit que je voulais que cette opération se fasse sans perte d'emplois et en développant des activités. Si une activité part à Laval, il faut évidemment la compenser. Il y a des besoins dans le secteur en matière de gériatrie, de santé mentale, de soins palliatifs, de chimio-thérapie".

Jean-Jacques Coiplet s'est entretenu lundi soir avec les syndicats et Audace 53, l'association des usagers de l'hôpital. Son président Pascal Grandet estime que l'ARS n'a rien prévu de changer dans le projet de restructuration de l'établissement par rapport à la version du mois de juin : "le projet qui avait été rejeté par l'ensemble des médecins, des élus, des usagers, au mois de juin, c'est exactement la même chose qu'on nous présente aujourd'hui. Rien n'a bougé. La signature est toujours prévue à la fin du mois d'octobre. On appelle concertation quelque chose qui n'en est pas une".