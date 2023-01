“Une revalorisation du tarif selon la durée de consultation” - Dr Judith Loeb-Mansour, généraliste à Argences

"Non la consultation des médecins ne va pas passer à 50 €, soyons raisonnables". Le ministre de la santé François Braun, interrogé ce matin sur France 2, a repoussé la principale revendication du collectif “médecins pour demain”, même s'il reconnaît qu' une revalorisation du tarif des consultations est à l'étude . Ces professionnels exerçant en activité libérale, sont en grève depuis le 26 décembre pour dénoncer une médecine en souffrance et réclament une consultation portée à 50 €. Leur mouvement ne fait pas l’unanimité dans la profession, autant sur la forme que sur les objectifs. Le point de vue du Judith Loeb-Mansour, généraliste à Argences (Calvados).

Faire grève

“Je travaille parce que j'estime qu’actuellement, on ne peut pas se permettre de pas travailler. On galère déjà en temps normal et il y a beaucoup de patients qui ont du mal à obtenir des rendez-vous. Donc je travaille parce que pour moi, il y a un principe de réalité. Par contre, c'est pas pour autant que je ne me reconnais pas dans certaines revendications”.

Une vie de famille impactée par la charge de travail

Dans son livre “aventures et mésaventures d’un médecin de campagne”, Judith Loeb-Mansour mentionne ses enfants qui souvent se couchent le soir sans l’avoir vue. “ C’est vrai que la nouvelle génération n’a pas envie de sacrifier sa vie, et à quelque part elle a raison. Je ne peux pas leur en vouloir et il faut trouver un juste milieu”.

Quelles solutions ?

“Une des premières revendications, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus de médecins. Évidemment, ça va démarrer. Le numerus clausus a sauté, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a le double de médecins formés ! Alors que la Ministre Agnès Firmin Le Bodo (déléguée auprès du ministre de la Santé) a bien dit que pour succéder à un médecin qui part, il faut entre 2,2 et 2,4 médecins. On n'y est pas du tout !”.

“La deuxième chose, c'est au niveau des délégations de tâches. L'État propose en effet que les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmières fassent pas mal de choses. Moi, je pense qu'on ne peut pas y échapper, je ne suis pas contre, même si ça pose des questions. Par contre, il faut que ça soit organisé. C'est-à-dire que quand un vaccin est effectué, un test effectué, un frottis effectué, il faut bien qu'on soit au courant. Sinon quand les gens reviennent, on est un peu perdus”

La consultation à 50 €

“Cela dépend du temps passé avec le patient. Évidemment, quand on voit une personne pour une otite, les 25 € réévalués selon l'inflation, soit environ 28 €, c'est justifié. Par contre, quand on arrive devant nous une personne qui n’a pas vue depuis longtemps et qui vient nous dire voilà, “j'ai un renouvellement à faire, j'ai mal au dos et j’ai tel autre problème et il faut noter que j'ai fait de tels vaccins ou tel examen”, là c'est évident qu'une consultation à 28 € mais qui dure très longtemps, c'est injouable. Il faudrait adapter les tarifs au temps de consultation et à la quantité de sujets de cette consultation”.

Des patients pas assez impliqués dans leur propre santé

“Il y a une question à se poser sur les patients et ça, je trouve que c'est très important. Je crois qu'il faudrait bientôt peut-être changer le nom de “patient” qui veut dire pâtir et souffrir. Pour qu’ils deviennent des personnes actives. On ne peut pas soigner les gens malgré eux ! Et dans la santé, il y a beaucoup de questions de prévention. S'ils prenaient soin d'eux avec une bonne hygiène de vie, manger correctement, bouger et ne pas fumer ! Cela diminuerait aussi le nombre de consultations”.

“Il y a aussi certains comportements. Quand il m'arrive d'avoir des patients qui viennent sans un compte rendu médical et que je leur demande de le récupérer, certains me répondent “c'est pas mon boulot”. Désolé mais votre santé c’est votre boulot” conclut Judith Loeb-Mansour.