Une "salle de shoot médicalisée" ouvrira à Lille le 1er octobre 2021

La mairie de Lille a annoncé ce mercredi 9 juin, qu'une "salle de shoot médicalisée" ouvrira le 1er octobre sur le site de la clinique d'addictologie, à l'écart du centre-ville. Douze personnels, infirmiers et éducateurs spécialisés seront présents pour offrir un parcours de soins aux toxicomanes.

Douze infirmiers et éducateurs spécialisés seront présents pour accompagner les toxicomanes

La salle est financée à hauteur de 1 million d'euros par la Direction générale de la Santé. "La ville a travaillé avec plusieurs partenaires" dont l'Agence régionale de santé, le Caarud (centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue), "ainsi que les services de l'Etat notamment la Mildeca", Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, précise un porte parole de la mairie. Des projets de ce type sont également en gestation depuis plusieurs mois à Bordeaux et à Marseille.