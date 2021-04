Covid-19 : des cours de sport près de Nantes pour mieux récupérer du virus

Deux mois après l'apparition de ses premiers symptômes, Patricia est toujours rapidement essoufflée au moindre effort. A 44 ans, la dynamique entrepreneuse se remet donc tout doucement à marcher sur le tapis de course, où elle se défoulait jusqu'à trois fois par semaine avant d'être atteinte par la Covid-19.

"Là je suis bien essoufflée alors que je n'ai presque rien fait... Mais je reviens de loin donc c'est comme ça, il faut tout recommencer à zéro" - Patricia lors de sa première séance

Adhérente du club de sport Elancia à Carquefou, Patricia s'est portée volontaire pour ce programme de remise en forme ciblée, dans sa salle habituelle.

"Ça me permet de me dire que je suis toujours la Patricia d'avant, que j'ai toujours des capacités", témoigne-t-elle. "Je le recommande vraiment à tous ceux qui le peuvent, ça me permet de me ressentir normale."

Un programme adapté à chacun avec patience...

Un programme de réadaptation concocté par des spécialistes qui répond à deux mots d'ordre : la progression et la patience.

Pour Patricia comme pour son coach sportif, Jonathan, le sport est indispensable pour retrouver la santé et la confiance en soi. "Quand on sort du Covid-19, il n'y a pas de médicament à part l'activité physique", estime ce dernier.

Jonathan adapte le programme à chacun et doit régulièrement revoir à la baisse les attentes des sportifs, pour une reprise en douceur. "Je veux qu'ils puissent se dire à chaque séance, tiens j'en ai fait un peu plus", explique le préparateur physique.

... Et sous contrôle médical

Dans les salles Elancia, labellisées salles "Sport Santé", ces anciens malades du coronavirus bénéficient d'un "suivi rigoureux, qui va permettre de mener une étude clinique" sur le virus, estime Quentin Carnet, le responsable de la salle de Carquefou.

Quentin Carnet (à gauche) et Jonathan (à droite), respectivement responsable et coach sportif de la salle Elancia à Carquefou. Ils accueillent des personnes remises du Covid-19. © Radio France - Marion Bothorel

Sur prescription médicale en attendant la réouverture des salles, ce programme, non remboursé par la sécurité sociale, est ouvert à tous - et pas seulement aux adhérents du club.